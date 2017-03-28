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microsoft designer bluetooth mouse ile kablolardan kurtulun

MİCROSOFT DESİGNER BLUETOOTH MOUSE İLE KABLOLARDAN KURTULUN

Microsoft'un Bluetooth destekli Microsoft Designer Bluetooth Mouse kabloları ortadan kaldırıyor. Şık tasarımlı fare Bluetooth Smart teknolojisi sayesinde ek bir donanım ya da kabloya ihtiyaç duymadan bilgisayar ve tabletlerde çalışabiliyor.

Tarih : 28 Mart 2017, 15:09
Puan Ver : Microsoft Designer Bluetooth Mouse İle Kablolardan Kurtulun(6/10)3


Microsoft'un Bluetooth destekli Microsoft Designer Bluetooth Mouse kabloları ortadan kaldırıyor. Şık tasarımlı fare Bluetooth Smart teknolojisi sayesinde ek bir donanım ya da kabloya ihtiyaç duymadan bilgisayar ve tabletlerde çalışabiliyor.



Microsoft'un donanım birimi tarafından geliştirilen ve Bluetooth teknolojisine sahip olan Microsoft Designer Bluetooth Mouse , şık ve modern tasarımı ile kabloları ortadan kaldırıyor. Dizüstü ya da tablet bilgisayar ile birlikte kullanılabilen Microsoft Designer Bluetooth Mouse, ince ve şık tasarımı ile masaüstüne farklı bir hava getiriyor.



6 aya kadar pil ömrü



BlueTrack teknolojisi bulunan fare optiğin gücü ve lazerin keskinliğini birlikte kullanarak birçok farklı yüzeyde rahatlıkla çalışabiliyor. Hem sağ hem sol elle kullanılabilecek şekilde tasarlanan fare, 6 aya ulaşan pil ömrü ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.



Benzerlerinden farklı olarak Bluetooth teknolojisi ile kablosuz desteği sunan fare; bu sayede algılayıcı ya da özel aksesuar olmadan bilgisayar ya da tabletlerle birlikte kullanılabiliyor.



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Etiketler: Microsoft  Designer  Bluetooth  Mouse  İle  Kablolardan  Kurtulun    haber

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