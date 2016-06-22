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microsoft ceo'su windows phone başarısızlığını kabullendi

MİCROSOFT CEO'SU WİNDOWS PHONE BAŞARISIZLIĞINI KABULLENDİ

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Windows Phone ile akıllı telefon alanında başarısız olduklarını sonunda açıkladı. Ancak şirket bundan sonra farklı bir strateji izleyecek.

Tarih : 22 Haziran 2016, 12:06
Puan Ver : Microsoft Ceo'su Windows Phone Başarısızlığını Kabullendi(8/10)9


Microsoft CEO'su Satya Nadella, Windows Phone ile akıllı telefon alanında başarısız olduklarını sonunda açıkladı. Ancak şirket bundan sonra farklı bir strateji izleyecek.



Bildiğiniz gibi Microsoft birkaç hafta önce telefon bölümünün önemli bir kısmını kapattı. Böylece Nokia'dan gelen çalışanların neredeyse tamamı işten çıkarılmış oldu. Bu durum birçok kişi tarafından Windows Phone'un sonu olarak değerlendirildi. Ancak Microsoft o günden beri yaptığı her açıklamada mobil alana yatırım yapmaya devam edeceklerini ve Windows 10 Mobile'ın hala ayakta olduğunu vurguluyor.



Microsoft'un Lumia cihazlar çıkarmaya devam edeceği ama tüm bu cihazların Windows 10 Mobile olacağı söyleniyor. Tabii bir de şirketin merakla beklenen yeni amiral gemisi Surface Phone var. Ancak tüm bunlara rağmen Microsoft'un akıllı telefon pazarında başarısız olduğu aşikar. Şirketin bir türlü istediği alamadığı bu alandaki hüsranı sonunda şirket yönetimi tarafından da kabullenildi. Microsoft CEO'su Satya Nadella, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Windows Phone'u başarısız olduğunu kabul etti. Nadella'ya göre şirketin bundan sonraki stratejisi daha çok girişim alanına yönelik cihazlar çıkarmak olacak.



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