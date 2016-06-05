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Microsoft ceo'su sorunları konuşmak için çin'e gidiyor

MİCROSOFT CEO'SU SORUNLARI KONUŞMAK İÇİN ÇİN'E GİDİYOR

Çin'le sürekli sorun yaşayan Microsoft bu sorunları çözmek için harekete geçti. Şirketin CEO'su Satya Nadella yaşanan sorunları çözmek için Çin'e gitti.

Tarih : 05 Haziran 2016, 14:59
Puan Ver : Microsoft Ceo'su Sorunları Konuşmak İçin Çin'e Gidiyor(8/10)9


Bildiğiniz gibi Çin ve Microsoft arasındaki anlaşmazlıklar bir türlü son bulmak bilmedi. Genel olarak yabancı şirketlere karşı sert bir tutum sergileyen Çin, Amerikalı teknoloji devine karşı ise daha da sıkı bir tutum takındı. Windows'un resmi kurumlarda yasaklanmasından şirket ofislerine baskın düzenlenmesine kadar bugüne kadar Microsoft'a karşı birçok adım atıldı. Çin'in şirkete karşı sert tavrı bir türlü yumuşamadı.



Ancak tüm bunlara rağmen Microsoft dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin'den vazgeçmiyor. Şirketin CEO'su Satya Nadella, Çin'de yaşadıkları sorunları çözmek için ülkeye gitmeye karar verdi. Dün Çin'e giden Nadella, devam eden tekelcilik davası ve son dönemde yaşanan sorunları çözmek için Çin'in üst düzey yetkilileri ile görüşecek. Nadella'nın Çin'de yaşadıkları sorunları sona erdirmek için bir orta yol bulmaya çalışacağı söyleniyor. Hatırlayacağınız gibi Apple CEO'su Tim Cook da bu yılın başına Çin'e gitmiş ve yetkililerle görüşmüştü.








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