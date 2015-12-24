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microsoft çalışanları windows 10 için seferber oldu

MİCROSOFT ÇALIŞANLARI WİNDOWS 10 İÇİN SEFERBER OLDU

40 binden fazla Microsoft çalışanının, henüz satışa sunulmadan önce Windows 10'u test ederek, sorunları ve önerilerini Windows ekibine bildirdiği açıklandı.

Tarih : 24 Aralık 2015, 09:33
Puan Ver : Microsoft Çalışanları Windows 10 İçin Seferber Oldu(8/10)10


40 binden fazla Microsoft çalışanının, henüz satışa sunulmadan önce Windows 10'u test ederek, sorunları ve önerilerini Windows ekibine bildirdiği açıklandı.



Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10, uzun bir bekleyişin ardından Temmuz ayında kullanıcılarla buluştu. Windows Insider programına kayıt olan milyonlarca kullanıcı ise Windows 10'u önceden deneme şansı yakaladı. Deneme sürecine katılan bu kullanıcılardan gelen geri dönüşler, Windows 10'nun son halini almasına yardımcı oldu. Ancak Microsoft'un test aşaması sadece bundan ibaret değildi. Amerikalı teknoloji devi tarafından paylaşılan yeni bilgiler, Windows Insider katılımcılarının yanı sıra Microsoft çalışanlarının da yeni işletim sisteminin test sürecine katıldığını gösterdi.



Yeni işletim sistemini kullanıcılara göndermeden önce olası sorunları tespit etmek ve performansını görmek isteyen Microsoft, Windows 10'u 40 bin çalışanına test ettirdi. Bu da Microsoft çalışanlarının yüzde 40'ı demek oluyor. Bu 40 bin çalışan bir yandan mevcut hataları Windows 10 ekibine bildirirken, bir yandan da işletim sisteminin geliştirilmesi için tavsiyelerde bulundular. Ayrıca yayınlanan her yeni sürümün de çalışanlar tarafından önceden test edildiği söyleniyor. Windows 7'den sonra popüler bir işletmi sistemi çıkaramayan Microsoft, Windows 10 için tüm çalışanlarını seferber etmiş gibi görünüyor.



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Etiketler: Microsoft  Çalışanları  Windows  10  İçin  Seferber  Oldu    haber

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