Microsoft, Çin'den sonra şimdi de Güney Kore'de hükümet birimleriyle karşı karşıya geldi. Amerikalı teknoloji devi bir kez daha adil rekabet kurallarına uymamakla suçlanıyor.







Microsoft, Çin'den sonra şimdi de Güney Kore'de hükümet birimleriyle karşı karşıya geldi. Amerikalı teknoloji devi bir kez daha adil rekabet kurallarına uymamakla suçlanıyor.



Amerikalı teknoloji devi Microsoft'un Asya'daki sıkıntıları bitmek bilmiyor. Bugüne kadar Çin hükümetiyle birçok kez karşı karşıya gelen şirket, bu kez de Güney Kore'de hükümet birimleriyle sorun yaşıyor. Şirketin Güney Kore'de yaşadığı bu sorunların sebebi, aynı Çin'de olduğu gibi antitröst yasalarını çiğnemekle suçlanması. Yani şirket, adil rekabet kurallarına uymamakla ve tekelcilikle suçlanıyor.



Güney Kore basınında çıkan haberlere göre, ülkedeki adil rekabeti denetleyen hükümet birimi Microsoft'a karşı bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. Bunun sebebi şirketin antitröst kurallarına uymaması. Hükümet birimlerine göre şirketin cloud konusunda kullanıcılara sunduğu şartlar adil değil. İddialara göre Amerikalı teknoloji devi, bulut hizmetlerini kullanan kullanıcıları paket halinde servis almaya zorlayarak ülkedeki adil rekabet yasalarını çiğnemiş oluyor. Bu soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı bilinmez ama şirketi Asya'da zor günlerin beklediği kesin



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