MİCROSOFT BİNLERCE KİŞİYİ NEDEN İŞTEN ÇIKARACAK ?
Microsoft bir süredir ara verdiği işten çıkarmalara yeniden başlıyor. Şirketin dünya genelinde binlerce çalışanını işten çıkaracağı söyleniyor.
Hatırlayacağınız gibi Microsoft Nokia'yı satın almasının ardından kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gitmiş ve binlerce çalışanını işten çıkarmıştı. Son aylarda Amerikalı teknoloji devi bu yeniden yapılanmayı tamamlamış gibi görünüyordu. Ancak ABD'den gelen yeni haberler şirketin kısa bir aranın ardından işten çıkarmalara devam etmeyi planladığını gösteriyor.
ABD basınında yer alan haberlere göre Microsoft dünya genelinde birçok çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre bu çalışanların büyük bölümü şirketin pazarlama ve satın alma departmanlarından olacak. Şirketin bu departmanları yeniden organize edeceği ve bu yeniden yapılanma kapsamında binlerce çalışanını işten çıkaracağı söyleniyor. Ayrıca bu işten çıkarmaların şirketin bulut departmanını da kapsayabileceği gelen bilgiler arasında.
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