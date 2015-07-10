MİCROSOFT BİNLERCE KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK!
Dünyanın en köklü teknoloji firması Microsoft, binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
Dünyanın en köklü teknoloji firması Microsoft, binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
New York Times gazetesinin haberine göre şirketin daha önce açıkladığı 18.000 kişilik listeye yenilerinin ekleneceği belirtiliyor.
Teknoloji ve yazılım devi Microsoft'un binlerce çalışanını işten çıkaracağı ortaya çıktı. New York Times gazetesinin ismini vermek istemediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket daha önce açıkladığı 18.000 kişilik işten çıkarma operasyonuna, yeni sayıların ekleneceği bilgisi geliyor. Ayrıca işten çıkarılacak kişilerin donanım başta olmak üzere şirket genelinde gerçekleşeceğine işaret ediliyor.
NOKIA ETKİLENECEK
New York Times işten çıkarmaların Microsoft'un geçen yıl satın aldığı Finlandiya merkezli telefon devi Nokia'yı da kapsayacağı belirtiyor. Microsoft'un hissesi bu haberlerin etkisiyle vadeli piyasalarda yüzde 1,2 değer kaybına uğradı.
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