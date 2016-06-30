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microsoft band 3 çok yakında çıkacak

MİCROSOFT BAND 3 ÇOK YAKINDA ÇIKACAK

Microsoft, yeni akıllı bilekliğini çok yakında piyasaya sürebilir. Şirkete yakın kaynaklara göre Microsoft Band 3 önümüzdeki ay satışa çıkacak. Bu iddiaları destekleyen kanıtlar da ortaya çıktı.

Tarih : 30 Haziran 2016, 11:26
Puan Ver : Microsoft Band 3 Çok Yakında Çıkacak(6/10)6


Microsoft, yeni akıllı bilekliğini çok yakında piyasaya sürebilir. Şirkete yakın kaynaklara göre Microsoft Band 3 önümüzdeki ay satışa çıkacak. Bu iddiaları destekleyen kanıtlar da ortaya çıktı.



Microsoft Band 2 ile giyilebilir teknolojiler alanına giren Microsoft, Band'in ikincisini geçtiğimiz yılın Ekim ayında satışa çıkardı. Birçok önemli geliştirmeyle gelen Band 2 kullanıcıların daha fazla ilgisini çekti. Ancak daha Band 2'nin çıkışının üzerinden sadece aylar geçmiştiki şirket Microsoft Band 3 üzerinde çalışmaya başladı. Üstelik yeni bilgilere göre Band 3 beklediğimizden çok daha önce satışa çıkabilir.



Microsoft'a yakın kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre Band 3 önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılıp, kısa süre sonra da satışa çıkabilir. Bu söylentileri destekleyecek kanıtlar da ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan en önemlisi Microsoft Band 2'nin birçok sitede artık üretilmiyor olarak görülmesi. Best Buy gibi önemli e-ticaret sitelerinde görülen bu bildirim, Microsoft'un Band 2'nin üretimine son verip Band 3'ün seri üretimine geçtiğini gösteriyor. Band 2 almak isteyenler ise Microsoft Store'a yönlendiriliyor. Böylece Microsoft yeni akıllı bilekliği çıkmadan önce elinde kalan Band 2'leri de satabilecek.



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