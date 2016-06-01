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microsoft apple'la yarışmak istiyor

MİCROSOFT APPLE'LA YARIŞMAK İSTİYOR

2in1 Surface cihazları ile büyük başarı yakalayan Microsoft, bu alanda Apple'ın bir numaralı rakibi olmaya kararlı. Şirket bu alanda Apple'a alternatif olabilmek için yatırımlarını sürdürecek.

Tarih : 01 Haziran 2016, 10:09
Puan Ver : Microsoft Apple'la Yarışmak İstiyor(6/10)7


2in1 Surface cihazları ile büyük başarı yakalayan Microsoft, bu alanda Apple'ın bir numaralı rakibi olmaya kararlı. Şirket bu alanda Apple'a alternatif olabilmek için yatırımlarını sürdürecek.



Bildiğiniz gibi Microsoft akıllı telefon alanında istediği başarıyı bir türlü yakalayamadı ve sonunda geçtiğimiz hafta içinde havlu atarak Windows Phone bölümünü kapattı. Ancak bu şirketin donanım konusunda tamamen başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü şirketin Surface cihazları, 2in1 alanının en önde gelen ürünleri arasına girmeyi başardı. Hem Surface Pro hem de Surface Book bu alanın en gözde cihazları.



Bu yüzden Microsoft bu alana ve 2in1 Surface cihazlara yatırım yapmaya devam ediyor. Üstelik şirketin amacı bu alanda daha da yükselerek zamanla Apple'ın bir numaralı rakibi haline gelmek. Şirketin yöneticilerinden Panos Panay, yatırım yaparak en üst seviye kullanıcıları hedef alacak ürünler çıkarmaya devam edeceklerini söyledi ve bu konuda Apple'a bir alternatif olmak istediklerini açıkladı. Apple pahalı MacBook cihazlarıyla bu en üst seviye premium kullanıcıları yıllarca elinde tutsa da, Surface Book ile birlikte işler değişmeye başladı. O yüzden Microsoft'un bu amacı pek de imkansız durmuyor.



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Etiketler: Microsoft  Apple  La  Yarışmak  İstiyor    haber

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