Galaxy S8'i kendi mağazalarında satmak için Samsung ile anlaşan Microsoft, başka Android telefonlar da satmaya başladı. Galaxy S8 dışında Xiaomi telefonları da şirketin mağazalarında satılıyor.



Bildiğiniz gibi Microsoft, mobil işletim sistemleri Windows Phone ve Windows 10 Mobile ile bir türlü istediği başarıyı yakalayamadı. Yıllarca bu işletim sistemlerini yükseltmek için uğraşan teknoloji devi, sonunda havlu atmış gibi görünüyor. Şirketin yeni istikameti ise Android oldu.







İlk olarak kendi uygulamalarını Android cihazlar için yayınlayan şirket, şimdi de kendi mağazalarında Android telefonlar satmaya başladı.



Geçtiğimiz günlerde Samsung ile bir anlaşmaya imza atan Amerikalı teknoloji devi, Galaxy S8'in Microsoft Store'larda satılacağını duyurmuştu. Ancak bu Store'larda satılacak tek Android telefon Galaxy S8 olmayacak. Şirketin Çin'deki mağazası Xiaomi Mi 5s Plus satmaya başladı.







Bu da teknoloji devinin kendi mağazalarında sadece Samsung telefonlarını değil diğer Android telefonları da satacağını gösterdi. Samsung ve Xiaomi'ye zamanla diğer telefon üreticilerinin de katılması bekleniyor. Bu Android telefonlar Microsoft uygulamaları yüklü halde geldiği için bu ortaklıklar Amerikalı teknoloji devinin de işine geliyor.