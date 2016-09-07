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microsoft, amazon, apple ve google, abd hükümetine karşı!

MİCROSOFT, AMAZON, APPLE VE GOOGLE, ABD HÜKÜMETİNE KARŞI!

Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine karşı açtığı davada yalnız değil. Amazon, Apple ve Google gibi üç büyük aktör de, Amerika'da uygulanan “mahremiyet ihlali taleplerine” isyan etti.

Tarih : 07 Eylül 2016, 10:44
Puan Ver : Microsoft, Amazon, Apple Ve Google, Abd Hükümetine Karşı!(10/10)10


Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine karşı açtığı davada yalnız değil. Amazon, Apple ve Google gibi üç büyük aktör de, Amerika'da uygulanan “mahremiyet ihlali taleplerine” isyan etti.



 



Öncelikle “Gag Order” denilen terimden biraz bahsedelim. Bu terim, Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde, yargıç kararıyla davaya konu aktörlerin, hiçbir şekilde basınla bilgi paylaşamayacağı anlamına geliyor. Elbette, bu tür kararlar, Amerika gibi ülkelerde yoğun tepkilerle karşılaşıyor.



“Electronic Communications Privacy Act” olarak tanımlanan yasa, Federal Devlet Teşkilatlarının, istedikleri zaman, teknoloji devlerinden mahremiyeti zedeleyecek bilgiler edinmesinin önündeki engelleri kaldırıyor.



Bu yasa teklifine ilk itiraz Microsoft'tan geldi. Öyle ki beş eski FBI yöneticisi, eski kurumlarına ciddi fayda sağlayan uygulamaya karşı olduklarını duyurdu.



Yazılım devi, söz konusu mücadelesinde yalnız kalmadı. Birbirlerinin en büyük rakipleri konumunda bulunan Microsoft, Apple, Amazon ve Google tek amaç doğrultusunda birleşti. Söz konusu üreticiler, Microsoft'a, Amerikan Devleti'ne karşı açtığı davada destek verme kararı aldı. Zira, şirketler, kısa süre sonra sıranın kendilerine geleceğinden haklı olarak eminler.



Bundan bir-iki ay önce de Apple ile FBI, kullanıcı mahremiyeti hakkında sorunlar yaşamıştı. Gerçi o konuda FBI'ın haklı olduğunu düşünüyoruz zira bombalama ve saldırı eylemleri çok sayıda can almıştı. FBI da, Apple'dan telefon açılış şifrelerini istemiş ama olumsuz yanıt almıştı.



Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Microsoft'un karşı davasının hiçbir şekilde hukuki zeminlere dayanmadığını savunuyor. Sonucu ise zaman gösterecek.



LG robotlara odaklanacak








Etiketler: Microsoft  Amazon  Apple  Ve  Google  Abd  Hükümetine  Karşı    haber

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