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micro-SD kart teknolojisi UFS ile yenileniyor!

MİCRO-SD KART TEKNOLOJİSİ UFS İLE YENİLENİYOR!

Samsung, micro-SD kartlardan çok daha hızlı UFS teknolojisini resmen duyurdu. Bu hamle, micro-SD bellek mimarisi için sonun başlangıcı olabilir.

Tarih : 10 Temmuz 2016, 10:35
Puan Ver : Micro-Sd Kart Teknolojisi Ufs İle Yenileniyor!(6/10)5


Daha önceki haberlerimizde, hakkındaki söylentileri sizinle paylaştığımız UFS (Universal Flash Storage) mimarisi, Güney Koreli teknoloji devi tarafından resmen duyuruldu. micro-SD'ye yakın fiyatla satışa sunulacak UFS, 32 GB ile 256 GB arasında değişen kapasiteye sahip. Bu yeni mucizevi belleğin akıllı telefonlarda, tabletlerde, Drone'larda ve hatta Sanal Gerçeklik Kitlerinde kullanılması bekleniyor.



Universal Flash Storage'in, micro-SD'ye göre en büyük avantajı hızı. Teorik olarak Universal Flash Storage birimler, işlemlerini, micro-SD'den çok daha çabuk gerçekleştiriyor. Bir micro-USB birimi 5 GB'lık veriyi 50 saniyede okuyabilirken, bu değer Universal Flash Storage'da yalnızca 10 saniye.



Samsung'un iddiasına göre; Universal Flash Storage, micro-SD'ye yazma hızında da fark atıyor. micro-SD'nin yazma hızı  170 MBps seviyesinde iken; UFS'deki hız 530 MBps civarında. Bu oranlar henüz test edilmedi, dolayısıyla Güney Koreli şirketin iddialarını kabul etmek zorundayız.



Yeni teknolojinin en büyük sıkıntısı, henüz ona destek veren ara birimler geliştirilmemiş olması. Ancak yapının temel mimarisi micro-SD ile o kadar benzer ki, birkaç temel değişikliğin yeterli olacağı düşünülüyor. Samsung, çok yakında uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar ve Chromebook'larda kullanılan eMMC desteğinin, Universal Flash Storage ile değiştirileceğini iddia etti.



Universal Flash Storage 1.0 Card standartı, Mart ayında resmen onaylanmıştı. Universal Flash Storage 2.0 Card mimarisinin ise yaz sonuna kadar onaylanması bekleniyor. Gelecek yıldan itibaren, pek çok akıllı cihazda UFS desteğine rastlamamız mümkün.








Etiketler: Micro-Sd  Kart  Teknolojisi  Ufs  İle  Yenileniyor    haber

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