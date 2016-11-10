

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Micov, Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Olympiakos maçında ilk galibiyetlerini almak istediklerini vurgulayarak, "Avrupa Ligi'ne istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Skorları son bölümlere kadar çok iyi taşıyoruz ama savunmamızda istediğimiz direnci gösteremiyoruz.







Takım olarak en başından beri biraz zamana ihtiyacımız olduğunu zaten biliyorduk ama artık kazanmak zorundayız. Umarım yarın Olympiakos'a karşı oynayacağımız maçta rakibimize karşı bir galibiyet elde ederiz." ifadelerini kullandı.







Taraftarlarının kendilerine büyük güç kattığını belirten 31 yaşındaki basketbolcu, "Abdi İpekçi Spor Salonu'nda taraftarımız bize müthiş bir destek sağlıyor. Onlar Türkiye'nin en iyi taraftarı. Buradaki her maçımızda bizim yanımızdalar. Onlara bu maçta galibiyet hediye etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







kaynak:fanatik



