Cumhurbaşkanı Erdoğan Fsru Projesi Açılış Töreninde Konuşuyor
Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı

micov: taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz

MİCOV: TARAFTARIMIZA GALİBİYET HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ

Galatasaray Odeabank'ın Sırp oyuncusu Vladimir Micov, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u yenerek, ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

Tarih : 10 Kasım 2016, 13:14
Puan Ver : Micov: Taraftarımıza Galibiyet Hediye Etmek İstiyoruz(8/10)6


 Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Micov, Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Olympiakos maçında ilk galibiyetlerini almak istediklerini vurgulayarak, "Avrupa Ligi'ne istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Skorları son bölümlere kadar çok iyi taşıyoruz ama savunmamızda istediğimiz direnci gösteremiyoruz.



Takım olarak en başından beri biraz zamana ihtiyacımız olduğunu zaten biliyorduk ama artık kazanmak zorundayız. Umarım yarın Olympiakos'a karşı oynayacağımız maçta rakibimize karşı bir galibiyet elde ederiz." ifadelerini kullandı.



Taraftarlarının kendilerine büyük güç kattığını belirten 31 yaşındaki basketbolcu, "Abdi İpekçi Spor Salonu'nda taraftarımız bize müthiş bir destek sağlıyor. Onlar Türkiye'nin en iyi taraftarı. Buradaki her maçımızda bizim yanımızdalar. Onlara bu maçta galibiyet hediye etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:fanatik



 








Etiketler: Micov  Taraftarımıza  Galibiyet  Hediye  Etmek  İstiyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER