

Chris Jagger, 8 çocuğu olan 73 yaşındaki abisi Mick Jagger için vazektomi (erkek üreme kanallarının ameliyatla bağlanması) vaktinin geldiğini söyledi.







Sunday Mirror'a konuşan Chris Jagger, "Ağabeyim hakkında ne derseniz deyin o, çocuklarına karşı çok iyidir. Gerçekten iyi bir babadır. Tüm çocukları onu sever. Artık vazektomi operasyonu geçirmeli" ifadelerini kullandı.







Hayatına giren 5 kadından 8 çocuğu olan, şu anda 29 yaşındaki balerin Melanie Hamrick'le aşk yaşayan Mick Jagger, geçtiğimiz aralık ayında 8'inci çocuğu Deveraux'u kucağına almıştı.







kaynak:milliyet