ABD Başkanı Obama'nın eşi Michelle Obama için 'maymun' benzetmesi yapan iki yetkiliden biri imza kampanyası sonucu görevden alınırken, diğeri ise istifasını sundu



ABD'de Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'yı "topuklu ayakkabı giymiş maymuna" benzeten iki yetkiliden biri görevden alınırken diğeri istifa etti.



Ülkenin ilk siyahi "first lady"sini maymuna benzeten Clay kenti Kalkınma ve İşbirliği Direktörü Pamela Taylor ve Clay Belediye Başkanı Beverly Whaling'in görevden alınması için başlatılan imza kampanyasına 170 binden fazla kişi katıldı.