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Mıchelın Concept Vision : Geleceğin Lastiğini 3D Yazıcı Teknolojisi İle Üretti
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mıchelın concept vision : geleceğin lastiğini 3d yazıcı teknolojisi ile üretti

MICHELIN CONCEPT VİSİON : GELECEĞİN LASTİĞİNİ 3D YAZICI TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETTİ

Michelin, Ar&Ge gücü sayesinde geleceğin teknolojilerini üretmeye ve sürdürülebilir hareketliliğe yön vermeye devam ediyor. Michelin, dünyanın yeniden doldurulabilir özellikteki ilk lastiği MICHELIN Concept Vision 'ı üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile üreterek sektörde yeni bir dönemin kapısını açtı.

Tarih : 28 Haziran 2017, 10:29
Puan Ver : Mıchelın Concept Vision : Geleceğin Lastiğini 3D Yazıcı Teknolojisi İle Üretti(10/10)12


Michelin, Ar&Ge gücü sayesinde geleceğin teknolojilerini üretmeye ve sürdürülebilir hareketliliğe yön vermeye devam ediyor. Michelin, dünyanın yeniden doldurulabilir özellikteki ilk lastiği MICHELIN Concept Vision 'ı üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile üreterek sektörde yeni bir dönemin kapısını açtı.



3 boyutlu olarak yazdırılan ve yeniden doldurulabilme özelliği ile fark yaratan MICHELIN Concept Vision , hava ile şişirilmiyor. Gözenekli, bal peteğine benzeyen iç yapısı sayesinde havaya gerek duymayan lastikler, özel tasarımı ile konfor ve güvenliği bir arada sunuyor.



MICHELIN Vision, doğada kendiliğinden çözünüyor



Vision, doğa dostu biyolojik yapısı sayesinde de geleneksel lastiklerin dışına çıkıyor. Geleneksel bir lastiğin doğada çözünmesi yıllar alırken Vision, biyolojik yapısı ve kullanılan lifler sayesinde doğada kendiliğinden çözünebiliyor, geri dönüştürülebilir yapısı ile çevresel ayak izini minimuma indiriyor.



3D yazıcı ile birkaç dakikada ister kış ister yaz lastiği



Geleceğin lastiği Vision, sürücülerin ihtiyaçlarına göre 3D yazıcılarla doldurulabilecek bir lastik sırtı sunuyor. Vision, özel teknolojisiyle hava geçişleri ve zemin yapısına göre gelişen sürücü ihtiyaçlarına uygun olarak, lastik dış yüzeyini birkaç dakika içerisinde 3D yazıcı ile yazdırabiliyor. Sürücüler yağmurlu bir günde seyahat ettikleri lastiklerini karlı zemine geçerken 3D yazıcı ile hava koşuluna uygun hale getirebiliyor.



Anında bilgi alınıyor



Sensörlerle donatılan Vision, bağlantılı yapısı sayesinde sürücülerin sürekli olarak lastikleri ile ilgili bilgi almalarını ve evlerinden bile çıkmadan ihtiyaç duyulan sırt desenine göre lastik yazma programını çalıştırabiliyor. Sürücüler diş derinliği konusunda da bilgi alabiliyor.



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