Zonguldak'ta 9 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı
Eşini Öldürüp İntihar Etti
Ege Deniz'nde Korkutan Deprem
Bu Yolu 1 Saat 11 Dakikadan Önce Geçen Yandı
Beşiktaş Uefa'dan Ceza Alırsa...
Macion Galatasaray'la Anlaştığını Duyurdu
Şenol Güneş'in Yardımcısı Belli Oluyor
Fernandao'nun Test Sonuçları Şoke Etti!
Beşiktaş'ta Yollarına Servet Dökülen Pepe Bekleniyor
Michael Jackson'ın Ölümüyle İlgili Büyük Sır
Termomineralli Sular, Deri Sağlığına Katkıda Bulunuyor!
Genç Kadın Hayat Arkadaşını Sevgilisi İle Birlikte Öldürdü
İtalya Ab'ye Rest Çekti! Limanları Kapatırız
Bankalar 500 Euro'yu Kabul Etmiyor
Kulağından Arı Soktu, Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Gchat Devri Kapandı
Evernote, Hangi Mobil Platformlardan Çekiliyor?
Samsung Galaxy Stellar 2 Sızdırıldı
Yeni Nokia 3310 Dayanıklılık Testinde

michael jackson'ın ölümüyle ilgili büyük sır

MİCHAEL JACKSON'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BÜYÜK SIR

Michael Jackson ölümünden birkaç hafta önce el yazısı ile yazdığı notta "Birileri beni öldürebilir" ifadesini kullanmış.

Tarih : 29 Haziran 2017, 10:32
Puan Ver : Michael Jackson'ın Ölümüyle İlgili Büyük Sır(7/10)9


Pop müziğin efsanevi ismi Michael Jackson'ın ölümünden sonra ortaya atılan iddialara bir yenisi eklendi. İngiliz basınında yer alan haber ve Jackson'un ölümünden birkaç hafta önce yazdığı notun fotoğrafı bu iddiaları doğrular nitelikte. Sanatçı, el yazısı ile yazdığı notta "Birileri beni öldürebilir" ifadesini kullanmış. Jackson, 2009'da 51 yaşındayken Los Angeles'ta hayatını kaybetmişti.



 



kaynak:haber3








Etiketler: Michael  Jackson  In  Ölümüyle  İlgili  Büyük  Sır    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER