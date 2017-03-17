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Miami'de Romantik Akşam Yemeği
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miami'de romantik akşam yemeği

MİAMİ'DE ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, önceki gün yeni sevgilisi Alex Rodriguez'le birlikte görüntülendi.

Tarih : 17 Mart 2017, 13:34
Puan Ver : Miami'de Romantik Akşam Yemeği(7/10)4


Casper Smart'tan ayrıldıktan sonra kısa süreli ilişkiler yaşayan Jennifer Lopez, yeni sevgilisi Alex Rodriguez ile objektiflere takıldı.



Taze aşıklar, önceki akşam Miami'de lüks bir restoranda baş başa romantik bir yemek yedi. İkilinin, restorana girerken de çıkarken de yan yana gelmemeye özen göstermesi dikkati çekti.



Yırtmaçlı mini bir elbise giyen 47 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafları çekilirken yüzündeki ciddi ifadeyi hiç bozmazken, patlayan flaşlardan etkilenip düşmemek için başını yerden kaldırmadan yoluna devam etti.



 



kaynak:milliyet








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