

Casper Smart'tan ayrıldıktan sonra kısa süreli ilişkiler yaşayan Jennifer Lopez, yeni sevgilisi Alex Rodriguez ile objektiflere takıldı.







Taze aşıklar, önceki akşam Miami'de lüks bir restoranda baş başa romantik bir yemek yedi. İkilinin, restorana girerken de çıkarken de yan yana gelmemeye özen göstermesi dikkati çekti.







Yırtmaçlı mini bir elbise giyen 47 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafları çekilirken yüzündeki ciddi ifadeyi hiç bozmazken, patlayan flaşlardan etkilenip düşmemek için başını yerden kaldırmadan yoluna devam etti.







kaynak:milliyet