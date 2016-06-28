

Olay, dün akşam saatlerinde Aksu İlçesi, Murtana Köyü'nde meydana geldi. MHP Aksu İlçe Başkan Yardımcısı Osman Bozak, akşam saatlerinde banyona girdi. Bir anda dengesini yitiren Bozok düştü. Baygınlık geçiren Bozak, yakınları tarafından çağrılan ambulansla götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bozak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Aksu İlçesi Murtana Mahallesi'nde toprağa verildi. Osman Bozak'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.