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mhp'yi üzen ölüm haberi!

MHP'Yİ ÜZEN ÖLÜM HABERİ!

Antalya'da MHP Aksu İlçe Başkan Yardımcısı 43 yaşındaki Osman Bozak, banyoda dengesini kaybederek düşüp öldü.

Tarih : 28 Haziran 2016, 15:49
Puan Ver : Mhp'yi Üzen Ölüm Haberi!(10/10)11


Olay, dün akşam saatlerinde Aksu İlçesi, Murtana Köyü'nde meydana geldi. MHP Aksu İlçe Başkan Yardımcısı Osman Bozak, akşam saatlerinde banyona girdi. Bir anda dengesini yitiren Bozok düştü. Baygınlık geçiren Bozak, yakınları tarafından çağrılan ambulansla götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bozak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Aksu İlçesi Murtana Mahallesi'nde toprağa verildi. Osman Bozak'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.








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