

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, MHP'yi hedef alan başta CHP olmak üzere diğer çevrelere ve MHP'li muhaliflere sert mesajlar verdi.



Bahçeli, “MHP, sırtında kurban kestirmeyecektir. MHP, elinde hançerle dolaşan siyasi çürümüşlere teslim olmayacak. Davasını bilmeyene ne tanık ne de kefil olunmayacağını yaşayarak gördük ve şahit olduk. Gücümüze güç katıp yolumuzda ilerleyeceğiz. Pazar günü 41 ilimizde aynı anda kongrelerimizi coşkuyla yapıp ne kadar diri bir teşkilat ve inanmış kadrolara sahip olduğumuzu göstereceğiz, görmek istemeyenleri ise yok farz edeceğiz” diye konuştu.







kaynak:yenişafak