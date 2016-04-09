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MHP'YE ATANAN HEYET BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA


MHP'YE ATANAN HEYET BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA
Tarih : 09 Nisan 2016, 10:20
Puan Ver : Mhp'ye Atanan Heyet Başkanından İlk Açıklama(8/10)9


Mahkeme, “Kurultay Çağrı Heyeti” oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesine karar verdi. MHP eski Aksaray İl Başkanı Avukat Ayhan Erel, partiyi olağanüstü kurultaya götürecek kayyım heyetinin başkanı oldu. Erel, daha önce zaten kongre çağrısı yaptığı için görevden alınmıştı. Mahkeme heyete ayrıca Kurucular Kurulu Üyesi Ali Sağır ve MHP Bursa Üst Kurul Delegesi Mehmet Bilgiç'i atadı.



Ayhan Erel söz konusu süreçle ilgili ilk açıklamasını Çağdaş Ses'ten Erman Çimen'e yaptı.



“Verilen karın temyiz yolu açık ama temyiz icrayı durdurmuyor. Gerekçeli karar sanırım Salı veya Çarşamba yazılır. Hukuki süreç devam ediyor..” diyen Ayhan Erel, haberlerde geçen ‘kayyım' ifadesi yerine hukuksal olarak heyetin ‘Çağrı Heyeti' olarak anılması gerektiğini söyledi.



Erel “Çağrı Heyetinin amacı olağanüstü kongre için salon, zaman, delegeleri bilgilendirme vs. gibi kongre için gereken iş ve işlemleri yapmaktır. Bundan sonra bizim görevimiz budur” diye konuştu.








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