

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.







MHP YÖNETİMİNDEN İLK AÇIKLAMA







Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aysun Torun'un haberine göre; MHP yönetiminden karar ilişkin ilk açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Tarlalarda yapılan kongrelerden sonuç alınamayacağını belli çevrelerin artık öğrenmesi lazım. MHP'yi mahkeme koridorlarına düşürenlerin asıl amacı iç muhalefet değildi. MHP'yi ya yok etmek ya da teslim almaktı, bu karar buna da set çekmiş oldu. Biz olağan kurultayımıza hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, 732 ilçe 44 il kongremizi tamamladık, büyük bir şölenle kurultayımızı yapacağız." dedi.







kaynak:habertürk