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mhp'nin tüzük kurultayı iptal edildi

MHP'NİN TÜZÜK KURULTAYI İPTAL EDİLDİ

MHP'de 19 Haziran 2016'da "Çağrı Heyeti" tarafından düzenlenen Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda kongre kararı alınmış, kararın yürütmesi mahkeme tarafından durdurulmuştu

Tarih : 20 Haziran 2017, 13:48
Puan Ver : Mhp'nin Tüzük Kurultayı İptal Edildi(9/10)11


 Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.



MHP YÖNETİMİNDEN İLK AÇIKLAMA



Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aysun Torun'un haberine göre; MHP yönetiminden karar ilişkin ilk açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Tarlalarda yapılan kongrelerden sonuç alınamayacağını belli çevrelerin artık öğrenmesi lazım. MHP'yi mahkeme koridorlarına düşürenlerin asıl amacı iç muhalefet değildi. MHP'yi ya yok etmek ya da teslim almaktı, bu karar buna da set çekmiş oldu. Biz olağan kurultayımıza hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, 732 ilçe 44 il kongremizi tamamladık, büyük bir şölenle kurultayımızı yapacağız." dedi.



 



kaynak:habertürk








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