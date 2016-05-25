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MHP'NİN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU


MHP'NİN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU
Tarih : 25 Mayıs 2016, 16:53
Puan Ver : Mhp'nin Kurultay Tarihi Belli Oldu(5/10)2


Devlet Bahçeli, kurultay tartışmalarına son noktayı koydu. Yaptığı yazılı açıklamada, 'MHP 10 Temmuz'da seçimli olağanüstü kurultayı millet huzurunda yapacaktır. Kim ya da kimler genel başkanlığa aday olacaksa şahsımla yarışacaktır. Tüzük tadilatı konusundaki talep ve çağrılar aşama aşama yerine getirilecektir' dedi.








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