MHP'NİN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU
Devlet Bahçeli, kurultay tartışmalarına son noktayı koydu. Yaptığı yazılı açıklamada, 'MHP 10 Temmuz'da seçimli olağanüstü kurultayı millet huzurunda yapacaktır. Kim ya da kimler genel başkanlığa aday olacaksa şahsımla yarışacaktır. Tüzük tadilatı konusundaki talep ve çağrılar aşama aşama yerine getirilecektir' dedi.
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