

Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında MHP Çağrı heyeti üyesi avukat Ayhan Erel'in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.







Alınan bilgiye göre, darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında aralarında MHP Çağrı heyeti üyesi avukat Erel, yine daha önce il başkanlığı yapan avukat Davut Menki ve avukat Cihat Satılmış ile MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'in eski koruması olduğu belirtilen Ali Bolakar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.







İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erel, Menki, Satılmış ve Bolakar gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolü için Aksaray Devlet Hastanesine götürüldü.



Aksaray'da FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında 17 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, bunlardan aralarında Baro Başkanı Levent Bozkurt'un da bulunduğu 13'ü gözaltına alınmıştı.