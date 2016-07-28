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MHP'NİN ÇAĞRI HEYETİ BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI !


MHP'NİN ÇAĞRI HEYETİ BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI !
Tarih : 28 Temmuz 2016, 16:33
Puan Ver : Mhp'nin Çağrı Heyeti Başkanı Gözaltına Alındı !(8/10)7


Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe  girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında MHP Çağrı heyeti üyesi avukat  Ayhan Erel'in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.  



Alınan bilgiye göre, darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında  aralarında MHP Çağrı heyeti üyesi avukat Erel, yine daha önce il başkanlığı yapan avukat Davut Menki ve avukat Cihat  Satılmış ile MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'in eski koruması olduğu  belirtilen Ali Bolakar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erel, Menki, Satılmış ve Bolakar gözaltına  alındı. Zanlılar, sağlık kontrolü için Aksaray Devlet Hastanesine götürüldü.



Aksaray'da FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında 17  avukat hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, bunlardan aralarında Baro Başkanı  Levent Bozkurt'un da bulunduğu 13'ü gözaltına alınmıştı.








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