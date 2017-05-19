MHP'NİN BİTTİĞİNİ, BİTECEĞİNİ İDDİA EDENLER...
MHP'de 21 Mayıs Pazar günü, 41 ilde kongreler gerçekleştirilecek
Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin kongre sürecine ilişkin, "Kongrelerimiz, teşkilatlarımızın yeniden vücut bulup güç kazanması yanında; FETÖ'nün kirlettiği siyasi atmosferden arınma, partimizin dokusunu temizleme ve ayıklama hamlesi niteliğinde gerçekleşmektedir" dedi.
İHA'nın haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 21 Mayıs Pazar günü 41 ilde gerçekleştirilecek kongrelerin anlam ve önemine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.
kaynak:habertürk
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