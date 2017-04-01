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mhp'lilerin çok büyük bir kısmı ‘evet' diyecek

MHP'LİLERİN ÇOK BÜYÜK BİR KISMI ‘EVET' DİYECEK

Numan Kurtulmuş: MHP içerisindeki muhalif bazı unsurlar üzerinden ‘hayır' kampanyası köpürtülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu sanal bir şey. MHP'lilerin ‘hayır' diyeceği konusu, sanal bir şeydir

Tarih : 01 Nisan 2017, 13:55
Puan Ver : Mhp'lilerin Çok Büyük Bir Kısmı ‘Evet' Diyecek(6/10)8


Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "MHP içerisindeki muhalif bazı unsurlar üzerinden 'hayır' kampanyası köpürtülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu sanal bir şey. MHP'lilerin 'hayır' diyeceği konusu, sanal bir şeydir. Alparslan Türkeş'i iyi anlamış, MHP'nin doktrinini iyi anlamış, başkanlık meselesini iyi anlamış birisinin 'evet' diyeceğini düşünüyorum." dedi



 



kaynak:habertürk








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