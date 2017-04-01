MHP'LİLERİN ÇOK BÜYÜK BİR KISMI ‘EVET' DİYECEK
Numan Kurtulmuş: MHP içerisindeki muhalif bazı unsurlar üzerinden ‘hayır' kampanyası köpürtülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu sanal bir şey. MHP'lilerin ‘hayır' diyeceği konusu, sanal bir şeydir
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "MHP içerisindeki muhalif bazı unsurlar üzerinden 'hayır' kampanyası köpürtülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu sanal bir şey. MHP'lilerin 'hayır' diyeceği konusu, sanal bir şeydir. Alparslan Türkeş'i iyi anlamış, MHP'nin doktrinini iyi anlamış, başkanlık meselesini iyi anlamış birisinin 'evet' diyeceğini düşünüyorum." dedi
kaynak:habertürk
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