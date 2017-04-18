

Referandum sonrası ilk grup konuşmasını yapan MHP lideri Devlet Bahçeli MHP tabanının büyük kısmının hayır oyu verdiği yorumlarına sert çıktı. Gazeteci Mehmet Tezkan'ın 'MHP tabanının yüzde 80'inin hayır oyu verdiği' yönündeki yazısına esip gürleyen Bahçeli, YSK'ya çağrı yaptı: Açık çağrımdır YSK acilen bir çalışma yapmalıdır imkan varsa evet ya da hayır tercihlerinin hangi partilere ait olduğunu ölçen mekanizma bulunuyorsa kurulan tüm sandıklarda tercihi evet olan MHP'li seçmenlerin sayısı ortaya çıkarılmalıdır'







İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:







"Türk milleti iradesini göstermiş, yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Demokrasi hayatımızda bir milat, siyasi tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Milliyetçi Hareket başladığı bir işi yarım bırakmamış, verdiği sözün altında kalmamıştır. Bu ülke için ettiğimiz yeminler tutulmuştur. Bizde hile arayan 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır.







kaynak:haberler