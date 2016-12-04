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MHP'LİLER AKŞENER'İ İSTİYOR


MHP'LİLER AKŞENER'İ İSTİYOR
Tarih : 04 Aralık 2016, 17:11
Puan Ver : Mhp'liler Akşener'i İstiyor(7/10)8


Sözcü Gazetesi yazarı Turan, Bahçeli'nin 2-3 yıl daha genel başkan kalabilmek için Başkanlık sistemine evet dediğini, tabanda ise Akşener'in istendiğine dikkat çekti.

 



Sözcü Gazetesi başyazarı deneyimli gazeteci Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında MHP'deki değerlendirmeleri kaleme aldı. Turan, Bahçeli'nin Başkanlık sistemine evet demesine MHP'lilerin büyük tepki gösterdiğini söylerken, Akşener'in partililer tarafından “genel başkan” olarak görülmek istendiğini belirtti.



İşte Turan'ın o yazısı:



“Sık sık kullanılan klişe bir deyim vardır:

“Binmişiz bir alâmete, gidiyoruz kıyamete!” denir.

Bu lâfı pek sevmem ama bugün içinde bulunduğumuz durumu bundan daha iyi ifade edecek bir cümle bulamadım.

Garip, acayip, ucube bir sisteme doğru gidiyoruz.

Türk Ulusu'nun içine düştüğü bu girdabın baş mimarlarından biri ne yazık ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli… Kendi partisinde, altındaki koltuğun kaymakta olduğunu görünce, genel başkanlığını birkaç yıl daha uzatabilmek uğrunda gidip AKP'ye teslim oldu.

İktidar yandaşı bir muhalefet lideri dünyada görülmüş bir şey mi?

Neyse o, MHP milletvekillerinin ve MHP seçmeninin bileceği iş… Nasıl bir liderleri olduğunu görüyorlar!



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Etiketler: Mhp  Liler  Akşener  İ  İstiyor    haber

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