MHP'Lİ YALÇIN: DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA FİSTAN BİÇİLİYOR, PAZARLIK YOK!
MHP'li Yalçın, "Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı" iddiasına "Doğmamış çocuğa fistan biçiliyor, pazarlık yok" yanıtını verdi
"BİZ PAZARLIK YAPMAYIZ"
Yalçın, Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılığının gündeme gelmesi ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:
"Ben MHP'nin Genel Başkan Yardımcısıyım, 'Herhangi bir pazarlık yok' diyorsam sanırım buna itibar edilmesi gerekir. Biz pazarlık yapmayız. Bugüne kadar da böyle bir örnek yaşamadınız. Ne başbakan ile ne cumhurbaşkanı ile, ne açık ne kapalı... Herhangi bir pazarlık yok. MHP lideri 11 Ekim'de bu çıkışı yaparken sadece ve sadece ülkenin geleceğini düşündü. Halkımız da buna inanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığına gelince... Doğmamış çocuğa fistan biçiyoruz gibi durum içine giriyoruz. Pazarlık olmadığı için böyle bir konuşma da gerçekleşmedi."
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar