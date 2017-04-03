

"BİZ PAZARLIK YAPMAYIZ"







Yalçın, Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılığının gündeme gelmesi ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:







"Ben MHP'nin Genel Başkan Yardımcısıyım, 'Herhangi bir pazarlık yok' diyorsam sanırım buna itibar edilmesi gerekir. Biz pazarlık yapmayız. Bugüne kadar da böyle bir örnek yaşamadınız. Ne başbakan ile ne cumhurbaşkanı ile, ne açık ne kapalı... Herhangi bir pazarlık yok. MHP lideri 11 Ekim'de bu çıkışı yaparken sadece ve sadece ülkenin geleceğini düşündü. Halkımız da buna inanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığına gelince... Doğmamış çocuğa fistan biçiyoruz gibi durum içine giriyoruz. Pazarlık olmadığı için böyle bir konuşma da gerçekleşmedi."







kaynak:habertürk