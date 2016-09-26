

MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, 15 Temmuz gecesi Sakarya'da bir grubun, askeri lojmanların kapısına dayandığını belirterek, 'Bunların eşleri bize helaldir, verin onları bizlere' diye milletin evlerinin kapısına dayandıklarını öne sürdü.