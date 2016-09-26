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mhp'li vekilden darbe akşamıyla ilgili flaş iddia!

MHP'Lİ VEKİLDEN DARBE AKŞAMIYLA İLGİLİ FLAŞ İDDİA!

MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, 15 Temmuz gecesi Sakarya'da bir grubun, askeri lojmanların kapısına dayandığını belirterek,...

Tarih : 26 Eylül 2016, 16:19
Puan Ver : Mhp'li Vekilden Darbe Akşamıyla İlgili Flaş İddia!(0/10)


MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, 15 Temmuz gecesi Sakarya'da bir grubun, askeri lojmanların kapısına dayandığını belirterek, 'Bunların eşleri bize helaldir, verin onları bizlere' diye milletin evlerinin kapısına dayandıklarını öne sürdü.








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