MHP'Lİ VEKİLDEN DARBE AKŞAMIYLA İLGİLİ FLAŞ İDDİA!
MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, 15 Temmuz gecesi Sakarya'da bir grubun, askeri lojmanların kapısına dayandığını belirterek,...
MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, 15 Temmuz gecesi Sakarya'da bir grubun, askeri lojmanların kapısına dayandığını belirterek, 'Bunların eşleri bize helaldir, verin onları bizlere' diye milletin evlerinin kapısına dayandıklarını öne sürdü.
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