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MHP'Lİ SİNAN OĞAN'DAN FLAŞ KONGRE AÇIKLAMASI!


MHP'Lİ SİNAN OĞAN'DAN FLAŞ KONGRE AÇIKLAMASI!
Tarih : 10 Mayıs 2016, 15:21
Puan Ver : Mhp'li Sinan Oğan'dan Flaş Kongre Açıklaması!(9/10)7


MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, "Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararı kaldırılmıştır. 15 Mayıs'ta olağanüstü kongreyi toplamaya kararlıyız" dedi.



MHP'de yılan hikayesine dönen tartışmalı kongre öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi, olağanüstü tüzük kurultayının toplanmasına ilişkin verdiği "tedbir" kararını kaldırdı. Muhalif kanat, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için başvuru yaptı.








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