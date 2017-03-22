

“Türkiye'yi içine yuvarlandığı hukuksuzluk uçurumundan çıkarma ve giderek büyüyen iç ve dış tehditleri ortadan kaldırma adına ortak aklı gözeten, sonuç alıcı, devasa bir hamledir. MHP, demokratik sistemden vazgeçmedi. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve maruz kaldığı tehditler karşısında mevcut fiili durumla yola devam edilemeyeceği için güçlü hükümet sistemi vadeden bir anayasa değişikliğine gidildi."







“BU MHP İÇİN ÖNEMLİ BİR SİYASİ BAŞARIDIR”







"AKP iktidarı, bugün uluslararası alanda MHP benzeri bir duruşla küresel aktörlere karşı milletimizin haklarını savunuyor. Türkiye'nin bütünlüğüne, terörle mücadeleye, üniter yapıya ve ulus devlet modeline bakışta MHP gibi düşünülüyor. İktidar partisi son dönemde, MHP'nin beklentileri paralelinde söylem ve uygulamalara imza atıyor. Neticede AKP iktidarı MHP'nin dediğine geldi. Bu, MHP için önemli bir siyasi başarıdır. Bu değişimde, MHP'nin verdiği tavizsiz mücadelenin ve takındığı sarsılmaz tutumun payı vardır."







kaynak:birgün