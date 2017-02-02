MHP'Lİ SAFFET SANCAKLI'NIN EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
19 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü Medicana International İstanbul Hastanesinde hayatını kaybeden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı için cenaze töreni düzenleniyor. Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'nın naaşıyla birlikte geldi. Yoğun güvenlik önlemi alınan camiye Sancaklı ailesini sevenleri yalnız bırakmadı.
Cenaze öncesi camiye gelen polis ekipleri caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Caminin her köşesi bomba uzmanı köpekler tarafından arandı. Caminin çevresine konuşlanan polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar