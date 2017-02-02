

19 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü Medicana International İstanbul Hastanesinde hayatını kaybeden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı için cenaze töreni düzenleniyor. Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'nın naaşıyla birlikte geldi. Yoğun güvenlik önlemi alınan camiye Sancaklı ailesini sevenleri yalnız bırakmadı.







Cenaze öncesi camiye gelen polis ekipleri caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Caminin her köşesi bomba uzmanı köpekler tarafından arandı. Caminin çevresine konuşlanan polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.







kaynak:sabah