MHP'Lİ NURİ OKUTAN'IN KARDEŞİ FETÖ'DEN AÇIĞA ALINDI
FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın Isparta Devlet Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan kardeşi Ramazan Okutan'ın da bulunduğu 22 kişi açığa alındı.
MHP'Lİ VEKİLİN KARDEŞİ AÇIĞA ALINDI
FETÖ soruşturması kapsamında Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde açığa almalar sürüyor. Soruşturmada, aralarında doktor, sağlık memuru ve idari personelin de bulunduğu 22 kişinin bugün sabah saatlerinde açığa alındığı bildirildi. Görevlerinden el çektirilen arasında MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın kardeşi Isparta Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı Dr. Ramazan Okutan da yer alıyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar