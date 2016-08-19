

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın Isparta Devlet Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan kardeşi Ramazan Okutan'ın da bulunduğu 22 kişi açığa alındı.







MHP'Lİ VEKİLİN KARDEŞİ AÇIĞA ALINDI







FETÖ soruşturması kapsamında Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde açığa almalar sürüyor. Soruşturmada, aralarında doktor, sağlık memuru ve idari personelin de bulunduğu 22 kişinin bugün sabah saatlerinde açığa alındığı bildirildi. Görevlerinden el çektirilen arasında MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın kardeşi Isparta Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı Dr. Ramazan Okutan da yer alıyor.