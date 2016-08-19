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MHP'Lİ NURİ OKUTAN'IN KARDEŞİ FETÖ'DEN AÇIĞA ALINDI


MHP'Lİ NURİ OKUTAN'IN KARDEŞİ FETÖ'DEN AÇIĞA ALINDI
Tarih : 19 Ağustos 2016, 13:49
Puan Ver : Mhp'li Nuri Okutan'ın Kardeşi Fetö'den Açığa Alındı(0/10)


 FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın Isparta Devlet Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan kardeşi Ramazan Okutan'ın da bulunduğu 22 kişi açığa alındı.



MHP'Lİ VEKİLİN KARDEŞİ AÇIĞA ALINDI



FETÖ soruşturması kapsamında Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde açığa almalar sürüyor. Soruşturmada, aralarında doktor, sağlık memuru ve idari personelin de bulunduğu 22 kişinin bugün sabah saatlerinde açığa alındığı bildirildi. Görevlerinden el çektirilen arasında MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın kardeşi Isparta Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı Dr. Ramazan Okutan da yer alıyor.







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