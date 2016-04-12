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MHP'Lİ MUHALİFLER SÜRECİ BİRLİKTE YÜRÜTECEK


MHP'Lİ MUHALİFLER SÜRECİ BİRLİKTE YÜRÜTECEK
Tarih : 12 Nisan 2016, 14:58
Puan Ver : Mhp'li Muhalifler Süreci Birlikte Yürütecek(7/10)8


MHP'li muhalifler Sinan Oğan, Meral Akşener ve Koray Aydın bir araya geldi. Toplantıda kurultay süreciyle ilgili değerlendirme yapıldı. Eski MHP Milletvekili Oğan, "Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği konusunda mutabakat sağladık. Süreci ortak şekilde götürüyoruz" dedi.



MHP Genel Başkanlığı için aday olacağını açıklayan Oğan, Akşener ve Aydın, bugün Ankara'da bir araya gelerek bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirme yaptı.








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