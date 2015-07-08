O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MHP'Lİ HALAÇOĞLU'NA BİR TEPKİ DE ARINÇ'TAN


MHP'Lİ HALAÇOĞLU'NA BİR TEPKİ DE ARINÇ'TAN
Tarih : 08 Temmuz 2015, 15:29
Puan Ver : Mhp'li Halaçoğlu'na Bir Tepki De Arınç'tan(5/10)4


MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'nun 'Biz Eğer Sayın Deniz Baykal'ı desteklemiş olsaydık, dinsiz, inançsız bir partinin adamını seçtirdiniz' diye bize yükleneceklerdir' diye konuşması siyaset dünyasına bomba gibi düştü.

CHP'li vekillerin peş peşe MHP'ye özür çağrısı yapmasının ardından MHP'li Halaçoğlu'nun sözlerine bir tepki de Başbakan yardımcısı Arınç'tan geldi Arınç, "Bahçeli herhalde gereğini yapar, Halaçoğlu kendi bilinç altında yatanı açıklamıştır." dedi.








Etiketler: Mhp  Li  Halaçoğlu  Na  Bir  Tepki  De  Arınç  Tan    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER