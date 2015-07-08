MHP'Lİ HALAÇOĞLU'NA BİR TEPKİ DE ARINÇ'TAN
MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'nun 'Biz Eğer Sayın Deniz Baykal'ı desteklemiş olsaydık, dinsiz, inançsız bir partinin adamını seçtirdiniz' diye bize yükleneceklerdir' diye konuşması siyaset dünyasına bomba gibi düştü.
CHP'li vekillerin peş peşe MHP'ye özür çağrısı yapmasının ardından MHP'li Halaçoğlu'nun sözlerine bir tepki de Başbakan yardımcısı Arınç'tan geldi Arınç, "Bahçeli herhalde gereğini yapar, Halaçoğlu kendi bilinç altında yatanı açıklamıştır." dedi.
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