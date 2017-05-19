MHP'Lİ GÖZÜKARA KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETTİ
MHP Kırşehir İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Gözükara, yeni atanan yönetimin ilk toplantısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
MHP Kırşehir İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Gözükara, yeni atanan yönetimin ilk toplantısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Merkezi tarafından atanan İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantı için akşam saatlerinde bir araya geldi. İl Başkanlığı binasına gelen Gözükara, odaya girdikten kısa süre sonra oturduğu koltukta fenalaştı. İlk müdahalesi parti binasında yapılan Gözükara, çağrılan ambulansla Ahi Evran Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözükara, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
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