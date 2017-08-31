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MHP'Lİ ESKİ VEKİL SİNAN OĞAN, TARİH VEREREK UYARDI: MHP KAPATILABİLİR


MHP'li Eski Vekil Sinan Oğan, Tarih Vererek Uyardı: MHP Kapatılabilir
Tarih : 31 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Mhp'li Eski Vekil Sinan Oğan, Tarih Vererek Uyardı: Mhp Kapatılabilir(8/10)4

MHP'li eski vekil Sinan Oğan, Amerika'nın Sesi ile gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli bir iddiada bulundu.

"SEÇİMLİ KURULTAY YARGI ELİYLE ENGELLENDİ"

Siyasi Partiler Kanunu'na ve MHP tüzüğüne göre, iki yıldan geç veya erken olmamak şartıyla iki yılda bir olağan kurultay yapılması gerektiğini anımsatan Oğan; Akşener, Aydın gibi isimlerle birlikte MHP'de olağanüstü seçimli kurultay yapılmasını denediklerini ancak bunun yargı eliyle engellendiğini dile getirdi.

"KURULTAY ERTELENİRSE MHP KAPATILABİLİR"

Oğan, "Bunun ötesine ertelenmesi şansı yok. Erteleme yapılması halinde parti, hukuka aykırılık nedeniyle kapatılma kararıyla karşı karşıya kalır. Ama 1 günde 41 ilde 41 il kongresini yapan genel merkez yönetimi, zannediyorum 2018'i beklemeyecektir. Çünkü beklediği takdirde mevcut delegeler, muhalifler yani bizler tarafından etkilenmelerine açık hale gelecektir dolayısıyla da genel merkez beklemeden olağan kurultay tarihi erkene çekecek ve Kasım 2017 gibi yapacaktır diye düşünüyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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