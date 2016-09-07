

Milliyetçi Hareket Partisi'inden (MHP) 25'inci dönemde Aksaray milletvekili ve MHP Çağrı Heyeti yedek üyesi olan iş adamı Turan Yaldır, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Aksaray'da gözaltına alındı.



Sabah erken saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alınan Turan Yaldır, sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Turan Yaldır, sorgusu yapılmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilecek.