

MHP'li eski vekil ve eski Baro Başkanı Zeynel Balkız gözaltına alındı. Manisa'da 11 avukat gözaltına alındı.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aralarında MHP 25. dönem Manisa Milletvekili ve eski Baro Başkanı Avukat Zeynel Balkız'ın da bulunduğu 11 avukat gözaltına alındı. Manisa Barosu'na kayıtlı avukatlar Hasan Gürhan Onat, Ali Özcel, Mehmet Güler, Menderes Hırçıner, Serhan Çelik, Berker Mutaf, Süleyman Esin, Haluk Bedel, Ertan Ergün ve Sadettin Yılmaz'ın gözaltına alındığı, adresinde bulunamayan Ali Bilgiç'i bulma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.