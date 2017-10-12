MHP'Lİ ERHAN USTA, YENİ ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİNİ ÇOK SERT ELEŞTİRDİ: BÖYLE REZALET GÖRÜLMEDİ
MHP Grup Başkan Vekili Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Yüksek Öğretim Kurulu'nun üniversite sınavında yaptığı değişikliğe değindi.
Usta, sınav sistemlrinin sürekli değiştirilmesini eleştirerek "Bir defa, ne olursa olsun, ister iyi olsun ister kötü olsun, bu tür meselelerde bir istikrar kazandırmak lazım, bir şeyi ısrarla uygulamak lazım. Yaklaşık 2 milyon öğrenciyi ilgilendiren konuda paldır küldür bir karar almak ciddi ölçüde belirsizlik yaratıyor, bunu bir görmemiz lazım" dedi.
"ÖĞLE ARASI BU ÇOCUKLAR NE YİYECEK?"
YÖK Başkanı Yekta Saraç tarasfından açıklanan sistemi yapısal olarak da eleştiren Usta "Şimdi, tek günde yapılacak. Güya 'İki sınavdan kurtarıyoruz' diyoruz fakat tek güne iki sınav konuluyor. Şimdi, kırsalda olan öğrenciler var. Ben bunu yaşamış birisiyim yani sabahleyin erkenden kalkacak, bu çocuk sınav merkezine gidecek. Bu çocuk uykusuz, o gece uyuyamamış olacak, karnı aç olacak. Sabahleyin bir sınava girecek, hadi öğleden sonrayı tolere edebilir uykusuz da olsa, esas öğleden sonra ikinci sınava girecek. Öğle arası bu çocuklar ne yiyecek? Çünkü bunların birçoğu evinden uzakta olacak yani bunların hepsini düşünmek lazım, uzak mesafeden gelen insanları düşünmek lazım, yalnız başına gidenleri düşünmek lazım" dedi.
"BÖYLE REZALET GÖRÜLMEDİ"
İki sınavın aynı gün yapılmasındaki bir başka sakıncanın da, birincinin sonucunu öğrenmeden ikinciye girmek olduğunu belirten Usta şöyle konuştu:
Şimdi, birinci sınavda barajı aşanlar ikinci sınava girecek. Bir saat içerisinde sınav sonuçları belli olmayacağına göre ne olacak? Birinci sınav sonucu açıklanmadan öğrenci kendi kanaatine göre 'Ha, benim birinci sınavım iyi geçti, birinci sınavı geçmiş olabilirim, ikinci sınava girerim' diyecek, bu şekilde bir sınava girecek. Böyle bir rezalet görülmedi.
"BU YANLIŞTAN SÖNÜLMESİ LAZIM"
Ya, buna bir bakmak lazım, bu yanlıştan vazgeçmek lazım. Yani zaten bir içerik değişikliği yok, yapılan değişiklik şekilsel bir değişiklik. Yani şekilsel değişiklik yaptıkça da daha kötü bir şey yapılıyor. Ha 'İçerik değişikliği var' deniliyorsa o zaman milli eğitim gibi bir sistemde bu kadar çok içerik değişikliği olmaz. Nereden bakarsanız bakın, yapılan yanlıştır, bu yanlıştan dönülmesi lazım, öğrencilerimizi daha fazla tedirgin etmeyelim.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan Twitter'da Bir İlk! Emine Erdoğan'ı Takip Etti
- Mardin'de Öldürülen 6 Teröristin 23 Kişiyi Şehit Ettiği Ortaya Çıktı
- Itc Başkanı Ağaoğlu: Son 24 Saatte 700 Özel Eğitimli Pkk'lı Kerkük'e Girdi
- Abd, İsrail Karşıtlığını Gerekçe Göstererek Unesco'dan Çekilme Kararı Aldı
- Dünyaya Haber Olan Caminin Temelinde Tarihe Işık Tutacak Tablet Var!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş, Medel Ve Orkan Çınar'ı Gençlerbirliği Maçının Kadrosuna Almadı
- Rusya'da Oynanan Bir Maçta Hakem Hatalarına Kızan Spiker, Maçı Anlatmayı Bıraktı
- İsviçreli Futbolcu Lichstiner, Bilerek Rakibinin Eline Bastı
- 12 Parmaklı Olan Brezilyalı Kardeşler Durumu Avantaja Çevirip Kaleci Oldu
- Brezilyalı Efsane Futbola Geri Dönüyor
DÜNYA HABERLERİ
- İtalyan Akademisyen, Köpeğinin Hastalığını İzin Saymayan İş Yerini Alt Etti
- Eşleri Dahi Olsa 18 Yaş Altı Kadınlarla İlişkiye Girmek Tecavüz Sayılacak!
- Trump Kendisini Meşhur Eden Nbc Televizyonunu Lisans İptaliyle Tehdit Etti
- Kızına Tecavüz Eden Sapığı Öldüren Anneyi Mahkeme Haklı Buldu!
- Işid'e Eleman Sağlayan Eski İngiliz Punkçı Sally, İha'yla Öldürüldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar