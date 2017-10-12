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MHP'Lİ ERHAN USTA, YENİ ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİNİ ÇOK SERT ELEŞTİRDİ: BÖYLE REZALET GÖRÜLMEDİ


MHP'li Erhan Usta, Yeni Üniversite Sınav Sistemini Çok Sert Eleştirdi: Böyle Rezalet Görülmedi
Tarih : 12 Ekim 2017, 22:00
Puan Ver : Mhp'li Erhan Usta, Yeni Üniversite Sınav Sistemini Çok Sert Eleştirdi: Böyle Rezalet Görülmedi(5/10)1

MHP Grup Başkan Vekili Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Yüksek Öğretim Kurulu'nun üniversite sınavında yaptığı değişikliğe değindi.

Usta, sınav sistemlrinin sürekli değiştirilmesini eleştirerek "Bir defa, ne olursa olsun, ister iyi olsun ister kötü olsun, bu tür meselelerde bir istikrar kazandırmak lazım, bir şeyi ısrarla uygulamak lazım. Yaklaşık 2 milyon öğrenciyi ilgilendiren konuda paldır küldür bir karar almak ciddi ölçüde belirsizlik yaratıyor, bunu bir görmemiz lazım" dedi.

"ÖĞLE ARASI BU ÇOCUKLAR NE YİYECEK?"

YÖK Başkanı Yekta Saraç tarasfından açıklanan sistemi yapısal olarak da eleştiren Usta "Şimdi, tek günde yapılacak. Güya 'İki sınavdan kurtarıyoruz' diyoruz fakat tek güne iki sınav konuluyor. Şimdi, kırsalda olan öğrenciler var. Ben bunu yaşamış birisiyim yani sabahleyin erkenden kalkacak, bu çocuk sınav merkezine gidecek. Bu çocuk uykusuz, o gece uyuyamamış olacak, karnı aç olacak. Sabahleyin bir sınava girecek, hadi öğleden sonrayı tolere edebilir uykusuz da olsa, esas öğleden sonra ikinci sınava girecek. Öğle arası bu çocuklar ne yiyecek? Çünkü bunların birçoğu evinden uzakta olacak yani bunların hepsini düşünmek lazım, uzak mesafeden gelen insanları düşünmek lazım, yalnız başına gidenleri düşünmek lazım" dedi.

"BÖYLE REZALET GÖRÜLMEDİ"

İki sınavın aynı gün yapılmasındaki bir başka sakıncanın da, birincinin sonucunu öğrenmeden ikinciye girmek olduğunu belirten Usta şöyle konuştu:

Şimdi, birinci sınavda barajı aşanlar ikinci sınava girecek. Bir saat içerisinde sınav sonuçları belli olmayacağına göre ne olacak? Birinci sınav sonucu açıklanmadan öğrenci kendi kanaatine göre 'Ha, benim birinci sınavım iyi geçti, birinci sınavı geçmiş olabilirim, ikinci sınava girerim' diyecek, bu şekilde bir sınava girecek. Böyle bir rezalet görülmedi.

"BU YANLIŞTAN SÖNÜLMESİ LAZIM"

Ya, buna bir bakmak lazım, bu yanlıştan vazgeçmek lazım. Yani zaten bir içerik değişikliği yok, yapılan değişiklik şekilsel bir değişiklik. Yani şekilsel değişiklik yaptıkça da daha kötü bir şey yapılıyor. Ha 'İçerik değişikliği var' deniliyorsa o zaman milli eğitim gibi bir sistemde bu kadar çok içerik değişikliği olmaz. Nereden bakarsanız bakın, yapılan yanlıştır, bu yanlıştan dönülmesi lazım, öğrencilerimizi daha fazla tedirgin etmeyelim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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