

Referandum bilgilendirme toplantısı düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, "Ulus Meydanındaki stantta aziz hemşehrilerimizi bilgilendirdik. Vatandaşlarımıza yanlışları değil, doğruları anlattık. Bizim 'hayır' diyeceklere de sözümüz yok, sözümüz hayırsızlaradır" dedi.







MHP Ankara İl Başkanlığı'nın referandum bilgilendirme toplantıları kapsamında Ulus Meydanı'nda açılan çadırda referandum a ilişkin açıklamalar yapan MHP İl Başkanı Fatih Çetinkaya, kampanya boyunca Ankara'nın tüm ilçelerinde önemli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, Türk milletinin tek güven kaynağının Milliyetçi Hareket olduğunu her kesimden insanımızın kabul ettiğini ifade etti. Çetinkaya, "Ulus Meydanındaki stantta aziz hemşehrilerimizi bilgilendirdik. Vatandaşlarımıza yanlışları değil, doğruları anlattık" diye konuştu.







kaynak:haberler