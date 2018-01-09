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MHP'den Yaşlılık Maaşı İçin Yüzde 40 Zam Teklifi

MHP'DEN YAŞLILIK MAAŞI İÇİN YÜZDE 40 ZAM TEKLİFİ

MHP, devlet tarafından 65 yaşını aşan ve emekliliği olmayan yaşlılara üç ayda bir verilen yaşlılık maaşı için yüzde 40 zam yapılması teklifinde bulundu. Teklif onaylanırsa maaş bin 395 TL olacak.

Tarih : 09 Ocak 2018, 00:40
Puan Ver : Mhp'den Yaşlılık Maaşı İçin Yüzde 40 Zam Teklifi(9/10)5

Devlet 65 yaş üstüne gelen ve emekliliği olmayan yaşlılara üç ayda bir maaş veriyor. Bu maaşın miktarı 2017'de 754 liraydı. MHP, bu durumda olan yaşlılar için kanun teklifi yaptı. Eğer teklif yasalaşırsa sigortasız yaşlılar zam alacak.

3 AYLIK 754 LİRA VERİLİYOR

Türk vatandaşı olup Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekliliği bulunmayan 65 yaş ve üstü muhtaç yaşlı vatandaşlara devlet üç ayda bir maaş veriyor. Bu maaş için ikametgâhın bulunduğu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na başvurmak gerekiyor. Maaşın miktarı ise 65 yaş üstündekilere 2017/ Aralık ayı itibarıyla aylık 251 TL, 3 aylık 754 TL.

Geliri 534 TL'nin altında olan 65 yaş ve üstü yaşlılara 2018/Ocak ayında yapılacak memur maaşlarındaki artışa göre bu aylıklar artırılacak.

YAŞLILIK MAAŞI İÇİN YÜZDE 40 ARTIŞ TEKLİFİ

Konuyla ilgili bir kanun teklifinde bulunuldu. Teklifin kabul edilip yasalaşması durumunda 65 yaş 3 aylıklarında yüzde 85, engelli aylıklarında ise ortalama yüzde 40 oranında artış sağlanacak.

Eğer artış olursa, 65 yaş üstü muhtaç ve kimsesizlere ödenen yaşlılık 3 aylığı 754,45 TL'den bin 395 TL'ye çıkacak.

YÜZDE 70 ENGELLİ MAAŞI BİN 965 LİRA OLACAK

Yüzde 40-69 oranında engelli hali bulunan vatandaşlara ödenen 3 aylık ödeme miktarı bin 132,98 TL'den bin 755,07 TL'ye, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelli durumu bulunan vatandaşlara ödenen 3 aylık ödeme miktarı bin 699,47 TL'den bin 965,68 TL'ye ve 18 yaş altı engelliye bakım yapan engelli yakınına ödenen 3 aylık bakım ödemesi miktarı ise bin 132, 98 TL'den bin 755,07 TL'ye yükselecek. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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