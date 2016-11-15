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MHP'DEN ÜMİT ÖZDAĞ HAKKINDA FLAŞ KARAR!


MHP'DEN ÜMİT ÖZDAĞ HAKKINDA FLAŞ KARAR!
Tarih : 15 Kasım 2016, 17:14
Puan Ver : Mhp'den Ümit Özdağ Hakkında Flaş Karar!(9/10)7


MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, MHP Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partiden ihraç edildi. MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Özdağ'ın MHP'den ihracıyla ilgili şöyle denildi:  "Genel Başkanlık makamının 20.10.2016 tarih ve 2016/555 sayılı yazılarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 11., 79. ve 81. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş bulunan Ümit Özdağ hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı müzakere edilmiş, yapılan müzakereler sonucunda gizli oylama-açık tasnif usulü ile oylama ve sayım yapılarak; MHP Ankara ili, Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi, MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78/4-(c) ve 78/4-(e) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden 'Kesin Çıkarma'' cezası ile cezalandırılmasına, Parti Tüzüğü'nün 80. maddesi uyarınca MHP Müşterek Disiplin Kuruluna itirazı kabil olmak üzere, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.



 



kaynak:milliyet








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