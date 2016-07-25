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MHP'DEN 'TARİHİ ZİRVE' AÇIKLAMASI


MHP'DEN 'TARİHİ ZİRVE' AÇIKLAMASI
Tarih : 25 Temmuz 2016, 17:04
Puan Ver : Mhp'den 'tarihi Zirve' Açıklaması(9/10)9


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor.



MHP Grup Başkanvekili Akçay, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Akçay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle buluşmasına ilişkin soruya, “Görüşmenin faydalı geçeceğini ümit ediyorum. Bu görüşmeden sonra atılacak adımların özellikle yaşadığımız günler doğrultusunda olumlu uygulamalara vesile olmasını ve 15 Temmuz'da meydana gelen millet mutabakatının ve siyasi partiler arasında ortaya çıkan darbe karşıtlığının ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığının etap etap diğer adımlarının gelmesini ümit ediyoruz. Bundan evvel yaptığımız öngörüler ve değerlendirmeler vardı, mutlaka onların değerlendirmesi yapılır. Bundan sonra yapılabilecek, atılacak adımlar, öngörüler olacaktır. Bir an evvel çivisinden çıkan devleti yerli yerine oturtup, devleti devlet gibi yönetmek gibi sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk ortak olmakla birlikte elbette karar vericilerin ve şu an bilfiil devlet yöneticilerine düşen bir durum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği hiçbir siyasi partiye değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun kurumlarına olmuştur. Yasama, yargı, yürütmeyi güçlendirici, bir daha bu darbe ortamlarının yaşanmayacağı bir ortama doğru gidişatı evriltmek gerekiyor. Millet hazır, bizler de hazır olduğumuza göre helva yapmamız lazım. Un var, yağ var, helva yapmamız lazım" cevabını verdi.








Etiketler: Mhp  Den    Tarihi  Zirve    Açıklaması    haber

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