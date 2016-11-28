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mhp'den izmir çıkarması

MHP'DEN İZMİR ÇIKARMASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genel başkan yardımcıları Türkiye turuna çıkıyor.

Tarih : 28 Kasım 2016, 14:57
Puan Ver : Mhp'den İzmir Çıkarması(5/10)4


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genel başkan yardımcıları Türkiye turuna çıkıyor. MHP'nin son dönemdeki yeni konsepti ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantıları MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman koordinasyonunda yapılacak. İlk toplantının 3-4 Aralık tarihlerinde İstanbul'da yapılması planlanırken, ikinci toplantı ise İzmir'de gerçekleştirilecek.



MHP Genel Başkan Yardımcıları MHP'nin son dönemdeki yeni konsepti ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantıları yapmak üzere Türkiye turuna çıkıyor. MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mehmet Günal, MHP Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili A.Kenan Tanrıklu'nun İzmir'de katılacakları toplantılara illerdeki tüm teşkilatlarının katılımı sağlanacak.



 



kaynak:haberler








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