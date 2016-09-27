MHP'DEN İSTİFA EDEN BAŞKAN CHP İLE ANLAŞTI
Rus uçağı pilotunun ailesine ev verme teklifi sonrası kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği MHP'den istifa eden Antalya'nın Kemer İlçe Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP ile anlaştı.
Rus uçağı pilotunun ailesine ev verme teklifi sonrası kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği MHP'den istifa eden Antalya'nın Kemer İlçe Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP ile anlaştı. Gül, "Yetiştiğimiz yerde, bundan sonra siyasetimizi devam ettireceğiz" dedi.
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