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mhp'den istifa eden başkan chp ile anlaştı

MHP'DEN İSTİFA EDEN BAŞKAN CHP İLE ANLAŞTI

Rus uçağı pilotunun ailesine ev verme teklifi sonrası kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği MHP'den istifa eden Antalya'nın Kemer İlçe Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP ile anlaştı.

Tarih : 27 Eylül 2016, 10:50
Puan Ver : Mhp'den İstifa Eden Başkan Chp İle Anlaştı(0/10)


Rus uçağı pilotunun ailesine ev verme teklifi sonrası kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği MHP'den istifa eden Antalya'nın Kemer İlçe Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP ile anlaştı. Gül, "Yetiştiğimiz yerde, bundan sonra siyasetimizi devam ettireceğiz" dedi.








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