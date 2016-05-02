

MHP'den mahkemenin olağanüstü kongere sürecine ilişkin 'ihtiyati tedbir kararı' ile ilgili açıklama yapıldı. MHP Genel Merkezi Avukatı Bulut, mahkeme tarafından MHP'de olağanüstü kongreyi organize etmek üzere atanan çağrı heyetinin, MHP kongresinin 15 Mayıs 2016 tarihinde yapılacağını duyurmasıyla ilgili yargı kararına yönelik yazılı açıklama yaptı. Çağrı heyetinin hiçbir yetkisinin bulunmadığını belirten Bulut, "Bilindiği üzere 29 Nisan 2016 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla; Genel Başkan Yardımcımız ve Mersin Milletvekilimiz Sayın Oktay Öztürk tarafından, bazı üst kurul delegelerimizin kendi ikametg?hlarında 'açtıkları davalar' kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları kamuoyu ile paylaşılmış ve de 15 Mayıs 2016 tarihinde düzenleneceği ilan edilen 'Korsan Kongreye' ilişkin işlemlerin yargı organları tarafından durdurulduğu açıklanmıştır. Gerçekten de Ankara 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ve MHP Büyük Kurultayının Tüzük Değişikliği İstemiyle Olağanüstü Toplantıya Çağrılması konusunda üç kişilik kayyım heyeti görevlendirilmesine ilişkin kararın, kesinleşmeden uygulanması mümkün olmayan kararlardan olması nedeniyle, iş bu karar çerçevesinde atanan ve karar kesinleşmediği için henüz hiçbir yetkisi bulunmayan Çağrı Heyetinin işlemleri de, ilgili karar kesinleşene kadar yargı organlarınca durdurulmuştur. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138/Son Maddesi uyarınca 'Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez'" ifadelerini kullandı.







"İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI YETKİSİZ VE GÖREVSİZ MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLMİŞ DEĞİL"







Yargı organlarından alınan tedbir kararlarının ilgili yer ve makamlara ulaştırılacağını bildiren MHP avukatı Bulut, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Söz konusu mahkeme kararları 'değişik iş' esasına kaydedilmiş birer tedbir başvurusu olmayıp, dava esasına kaydedilmiş 'muarazanın önlenmesi' içerikli dava dosyaları kapsamında verilmiş ihtiyati tedbir kararlardır ve de iddia edildiği gibi yetkisiz ve görevsiz mahkemeler tarafından verilmiş değildir. İlgili mahkeme kararının yok hükmünde olduğu iddiası ise Anayasanın 138/Son maddesi karşısında hiçbir hüküm ifade etmemektedir. Nitekim 15 Mayıs 2016 tarihinde düzenleneceği iddia edilen ve de yargı kararıyla durdurulan 'korsan kongre' girişimlerine ilişkin olarak yargı organlarından alınan 'tedbir' kararları, gereği yapılmak üzere; İçişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına, Ankara Valiliğine, Akyurt Kaymakamlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, İlgili Seçim Kurullarına ve Yüksek Seçim Kuruluna bugün ve yarın ulaştırılacaktır"