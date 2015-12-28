

HDP'nin 7 Haziran seçimleri sürecinde bazı kesimlerin desteği ve Türkiye Partisi olacakları yönündeki algı operasyonu ile TBMM'de parti olarak yer aldığını anlatan Büyükataman, ancak yaşananlardan anlaşılacağı üzere HDP'nin hiç bir zaman Türkiye'nin partisi olamayacağını ifade etti. Büyükataman, "Bunlar ne Türkiye'nin partisi olmayı, ne 78 milyon vatandaşımızla kardeşçe birlikte yaşamayı, ne de ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda milletin hassasiyetin anlamadı" dedi.







Büyükataman, HDP'lilerin; Türkiye'nin üniter yapısını, vatandaşlık tanımını sorgulayabilecek kadar "pervasızlaştığını ve demokratik özerkliği rahatlıkla dillendiren bir aymazlık içerisinde" olduğunu vurguladı.







"Türkiye'nin bir yol ayrımına, karanlık tünele ve çıkmaz sokağa sürüklenmek üzere" olduğuna dikkati çeken Büyükataman, hükümetin kapalı kapılar ardında bir takım anlaşmalar yapmak yerine terörü kökten bitirecek adımlar atmasını ve parti olarak bu konuda yapılacak samimi yasal düzenlemelere destek vereceklerini bildirdi.