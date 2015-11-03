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MHP'DEN FLAŞ SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI


MHP'DEN FLAŞ SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI
Tarih : 03 Kasım 2015, 15:33
Puan Ver : Mhp'den Flaş Sinan Oğan Açıklaması(9/10)11


 MHP Merkez Disiplin Kurulu MHP'li Sinan Oğan'ın partiden ihracına karar vermişti. Oğan'ın yaptığı itirazı karara bağlayan mahkeme ihraç kararını iptal etmiş, bu karar sonrası seçimin en büyük kaybedeni MHP'de  Sinan Oğan sesleri yükselmeye başlamıştı.





"JET" KARAR VERİLMESİ RASTLANIRLIR BİR ŞEY DEĞİL



Açıklamada, "Sinan Oğan'ın açmış olduğu dava kabul edilmiştir. Ancak bu karar kesin değildir, temyiz edilebilir bir karardır. Mahkemece dava dosyası tekemmül etmeden ilk duruşmada 'jet' karar verilmesiyse rastlanır bir olay değildir. Dava dosyasına ilgi duyan onlarca yargı görevlisinin gayretleri ve kimlikleri tarafımızca bilinmektedir" denildi.



"BAZI GERÇEKLER GÖZARDI EDİLİYOR"



MHP Genel Merkezi Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle; "Bazı medya organlarında, partimizden ihraç edilen Sinan Oğan'ın mahkeme kararıyla kesin olarak MHP üyeliğine döndüğü şeklinde haber ve yorumlara yer verilmiştir. Söz konusu haber ve yorumlarda bazı gerçeklerin göz ardı edildiği ve meselenin maksatlı olarak rayından çıkarıldığı gözlemlenmektedir. Bu itibarla aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında ve konuyla ilgili aşağıdaki gerçeklerin hatırlatılmasında yarar bulunmaktadır: Sinan Oğan'ın açmış olduğu dava kabul edilmiştir. Ancak bu karar kesin değildir, temyiz edilebilir bir karardır. Sinan Oğan'ın açtığı davada mahkemenin; seçimin hemen ertesinde 2 Kasım 2015 tarihini duruşma günü olarak belirlemesi, tesadüfi değildir. Mahkemece dava dosyası tekemmül etmeden ilk duruşmada 'jet' karar verilmesiyse rastlanır bir olay değildir. Dava dosyasına ilgi duyan onlarca yargı görevlisinin gayretleri ve kimlikleri tarafımızca bilinmektedir" denildi.








Etiketler: Mhp  Den  Flaş  Sinan  Oğan  Açıklaması    haber

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